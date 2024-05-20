繼〈當我離開以後〉震驚全球，大馬鬼才黃明志又有創舉，請到大陸音樂鬼才高進強強聯手，合唱新歌〈寫一首歌給你聽 A Song For You〉。只是歌迷不免擔心這首歌「未公開先被禁」，黃明志淡定表示：「這首歌只做海外上架，不會在中國出現，所以禁不禁其實沒關係。」

黃明志每次出手都有驚人之舉，新歌〈寫一首歌給你聽〉卻選擇單純地透過音樂，向內心掛念的對象傾訴真摯的心情。MV中請到潛力新秀Robin、Tick和Cherry，演出校園間發生的青澀情感，友情與愛情交織的畫面，搭配上淺顯易懂的歌詞，傳遞出創作者深藏在心底的愛與珍惜。

黃明志再推出新作品。（亞洲通文創提供）

資深歌迷看到高進的名字，可能會先聯想到香港電影。但音樂界的高進，同樣大有來頭。他是大陸史上播放量最大的創作人之一，代表作包括〈我們不一樣〉、〈我的好兄弟〉、〈剛好遇見你〉等，在全球傳唱度極高，也讓他獲得「鬼才」美譽。黃明志說：「之前高進來馬來西亞表演的時候，我們可以說是一見如故，第一次見面就聊了很多創作人的心聲，就覺得當個歌手光鮮亮麗，但當個創作人非常辛苦、非常慘。」

外界以為他們名利雙收，殊不知黃明志和高進「同病相憐」，同時又是創作人又是歌手，「我們倆都能體會到身為音樂創作人不被珍惜的心情，所以就寫了這首歌給他，這也是身為創作人的他第一次唱別人寫的歌。」黃明志創作的歌詞很快獲得高進的認同，進而同意合唱，要用歌聲帶著聽眾重溫往日時光。

黃明志在歌詞裡寫到「送給我親愛的妳」，也有「送給我的好兄弟」，正因為一起走過青春、共度患難，真摯的情誼更加珍貴。想起學生時代，黃明志笑說他常違反家中門禁，在半夜偷溜出門，或是趁著半夜下大雨跑出去淋雨，想體驗跟家人作對的感受。而且他和MV中男主角一樣，也曾和兄弟愛上同一位女孩，雖然最後他被淘汰，但沒想過要橫刀奪愛，選擇保住友情。

「那時候的我覺得友情比較重要，因為女生是你喜歡人家，人家不一定喜歡你，可是朋友是沒有喜歡不喜歡的問題。已經在一起還去搶是絕對不可以的，這也是身為男生的底線。」黃明志明確地講出自己的原則，也坦言中學時追求異性從沒成功過，太過直白和笨拙的個性，讓他總被心儀女孩打槍、討厭，直到中學畢業後才遇見初戀。然而在感情路上即便被人家橫刀奪愛，黃明志也絕對不奪人所愛。

說到演出MV的Robin、Tick和Cherry，黃明志坦言團隊從網路上花了非常多時間，才找到符合角色人選的網紅。黃明志直呼要找到他們非常不容易，從形象到演技都必須有一定水準。他認為這三位新秀未來發展無可限量，相信歌迷看完MV就能感受到Robin、Tick和Cherry的魅力及潛力。