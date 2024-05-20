賴清德總統今於就職演說上表示，要成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動。民眾黨立委吳春城受訪時表態支持，並表示，首先要把握即將舉辦的世壯運；他也認為，「競技運動」與「全民運動」拖勾是很可惜的事，未來體育暨運動發展部成立後，一定要從政策上讓兩者能相結合。

吳春城今表示，成立「體育暨運動發展部」這是賴清德在去年總統大選期間提出的「八大體育政見」之一，說是兌現競選支票，或者說是賴清德願意採納在野黨的政見，也無不可。

吳春城說，他的看法是全力支持，但要特別提醒關鍵在全民運動普及，並且首先就是要把握好即將在台灣舉辦的「世壯運」。

吳春城指出，即將在台灣舉辦的「世壯運」不像是奧運等國際性比賽，有選手的資格限制，而是開放給每一位想參與競賽的民眾報名參加，是培育「全民運動」的絕佳時機，更是台灣第一次主辦這種國際性的全民參與賽事，為了讓台灣揚名國際，相信每一位台灣人都會積極投入盡心盡力。

吳春城認為，台灣過去的體育政策基本上是走兩條路徑，其一就是「專業競技」，另一條路徑就是希望走向「全民運動」，但兩者之間沒有共伴，沒有共同發展，我們的選手有機會奪牌時，大家看比賽看得很開心，但是卻不會想要一起投入運動，「沒有從運動中看見自己」，導致「競技運動」與「全民運動」拖勾，這是很可惜的事情，因此未來「體育暨運動發展部」成立之後，一定要從政策上讓兩者能相結合。

吳春城提醒，政府官員在思維模式上一定要放大格局，運動不只是適合年輕人投入，對於身體狀況允許的「壯世代」而言，都有適合他們從事的運動項目，讓「年輕世代」與「壯世代」一同從事各項運動，不僅能促進世代融合、消弭世代間的代溝，也能開創更多適合「壯世代」的運動產業，讓壯世代「有地方去活動」、「有地方去消費」，也才會讓體育暨運動發展部成立更有意義。