門諾醫院設立花東首家麻疹檢驗機構，防疫能力提升。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

新冠疫情爆發時，東部檢驗量能不足也讓疫情一度陷入危機。花蓮門諾醫院在疾管署協助下，建置符合標準規格的分子生物實驗室（或稱PCR實驗室），成為花東首間麻疹檢驗機構，有效提高傳染疾病篩檢量能。尤其面對新興傳染病的流行，實驗室扮演重要角色。

國際間麻疹疫情的升溫，我國今年2月開始出現麻疹病例，根據疾管署統計，台灣今年到目前為止，全國通報257例麻疹病例，其中11例確診。花東地區通報4例（台東1例、花蓮3例，其中1例確診）。

因花東地區檢驗能力有限，過去通報的病例檢體須寄送至台北昆陽實驗室，檢驗結果需要等到二到三天才能出爐，若遇週末假日或是天災、交通受阻，則需等到上班日或交通恢復順暢才能送達台北昆陽實驗室，對及時診斷和防疫控制又是一項挑戰。

為提升花東地區的檢驗能力，在疾管署協助下，門諾醫院5月間通過申請，成為麻疹病原體分生檢驗機構，也是花東地區首家獲得此資格的醫院。門諾醫院能為麻疹病患提供即時準確的實驗診斷，顯著縮短檢驗時間，提升防疫效率。

門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，在傳染病防治中，及時準確的診斷至關重要，花東首家麻疹檢驗機構，也對未來新興傳染疾病疫情能大幅提升。門諾醫院也將繼續與疾管署緊密合作，持續提升醫療技術，落實檢驗在地化，保障花東人民健康及防疫安全。