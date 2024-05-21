寶齊萊（Carl F. Bucherer）腕表向來以機芯研發著稱，自從去年被勞力士（Rolex)併購，有了集團財力為後盾，不再以追求利潤為目標，理想色彩更加濃厚，設計風格與未來走向也被受矚目。近日寶齊萊發表三款限量版馬利龍雙外緣陀飛輪腕表（Manero Tourbillon Double Peripheral）和傳承系列瑞士官方天文台認證腕表，可說是最具代表性的作品。

寶齊萊馬利龍雙外緣陀飛輪腕表，紫水晶彩寶款，限量18只，468萬元。（Carl F. Bucherer提供

三款馬利龍雙外緣陀飛輪腕表搭載T3000雙外緣自製機芯，展現寶齊萊機芯研發的精湛技術，上鍊系統由雙向擺陀驅動，提供足以產生65小時動力儲存的動能，浮動式陀飛輪以其外緣式安裝而得名，既不安裝於機芯主板上，也不與上方的夾板連接，彷彿漂浮於空中，令人讚歎。

寶齊萊馬利龍雙外緣陀飛輪腕表，沙弗萊石款，限量18只，468萬元。（Carl F. Bucherer提供)

全系列有寶藍、玫瑰紫與翠綠色三種色調，採用18K玫瑰金表殼，分別在表圈鑲嵌了藍寶石、沙弗萊石和紫水晶三色彩寶，色彩濃郁飽和的表盤為雷射切割金字塔的重複結構裝飾，營造出立體弧形的機刻飾紋，風格大膽且充滿了活力，在0.6克拉鑽石時標的襯映之下更添光芒，搭配同色手工縫製的三色表帶，採用PET再生塑膠材質製成，突顯寶齊萊的環保意識，各限量18只。

寶齊萊馬利龍雙外緣陀飛輪腕表，藍寶石款，限量18只，468萬元。（Carl F. Bucherer提供)

另外寶齊萊也發表傳承系列瑞士官方天文台認證腕表，復古現代主義的優雅、簡約的表盤設計，為品牌未來的設計風格走向下了定錨，表殼採用最接近原版黃金色的18k玫瑰金或精鋼，搭配米蘭風格的網狀表帶，更加服貼舒適，也可搭配柔軟的鴿灰或深褐皮革表帶，詮釋奢華的優雅。

寶齊萊傳承系列瑞士官方天文台認證腕表，玫瑰金款限量88只。（Carl F. Bucherer提供)

簡約的表盤設計，小時、分鐘、秒數和日期都刻意採用實用且務實的方式顯示，全系列腕表通過瑞士官方天文台COSC認證，展現優異的走時精準性。