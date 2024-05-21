基隆市警察局局長翁群能21日上午公布簡姓人犯逃離的路線，並強調警方已經加強巡邏，有信心緝拿簡男到案。（張志康攝）

基隆市19日發生39歲簡姓殺人未遂犯在監護期間脫逃，基隆市長謝國樑21日上午率衛生局長張賢政及市警局局長翁群能召開記者會說明案情。翁群能透露，人犯在逃離醫院後在市區搭公車往濱海公路、八斗子、新北市瑞芳方向逃逸，警方已擴大搜尋。

（張志康翻攝 ）

翁群能公布了簡男19日逃離醫院後的路線圖，他指出，經警方調閱監視器擴大訪查，19日上午簡男逃離安樂區的醫院後，途中還在西定路的便利商店偷竊了飲料，到了上午11時10分左右，簡男便自安樂區步行到市區愛四路口，搭乘公車往濱海公路、八斗子、瑞芳方向行進。

翁群能表示，因為簡男有無家者習性，基隆市警方也日夜加強巡邏，尤其注意可藏身、收容處所加強巡查，如地下道、空屋、宮廟等，也同步請義警、義消、民防等協助。翁群能強調，因為簡男沒有手機，也常走在沒有監視器的騎樓，難以確實定位追查，但警方有信心緝拿簡男到案。

不過，因為醫院院方上午10時許發現簡男逃脫，卻遲至下午才向警方報案，也質疑院方是否有相關責任。基隆市衛生局長張賢政表示，關於院方延遲通報警察機關時間一事，衛生局已經正式發文要求院方回覆，並保全相關證據進行後的調查及查處。另外關於簡男能夠輕易脫逃，衛生局也會針對院方管理相關作為的疑慮進行調查。

張賢政強調，目前最重要的是找到簡男，目前住院中的個案也已經加強門禁管理。