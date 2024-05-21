基隆一名張姓男子名下所有的廂型車，因欠繳停車費高達521筆，逾期及罰鍰金額累計到16萬多元，20日要查封張男的愛車時，其配偶（左）才發現大事不妙，願意分期繳款解決。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名張姓男子名下所有的廂型車，因欠繳停車費高達521筆，逾期及罰鍰金額累計到16萬多元，20日要查封張男的愛車時，其配偶才發現大事不妙，願意分期繳款解決。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名張姓男子名下所有的廂型車，因欠繳停車費高達521筆，逾期及罰鍰金額累計到16萬多元，經基隆市政府、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站，移送到法務部行政執行署宜蘭分署（下稱宜蘭分署）執行。宜蘭分署多次通知張男，但他不但不繳費，還持續新增欠款，直到20日要查封張男的愛車時，其配偶才發現大事不妙，願意分期繳款解決。

宜蘭分署表示，49歲的張男名下的「中華菱利」廂型車因為一直不繳停車費，積欠費用521筆，累計費用和罰鍰總共16萬餘元，但多次聯繫張男都不繳費，於是宜蘭分署透過與基市府交通處合作之停車通報系統，查知張男愛車在基隆市區不斷變換停車位置又持續累積欠費中，經查訪多個車輛可能出現地點後，於5月20日下午在其配偶所經營之餐廳店面門口發現該車。

宜蘭分署指出，在書記官查封車輛後準備拖吊時，張男的配偶才覺得不妙，趕緊分期繳費才不用被拖。調查才發現，原來張男平日在中部工作，但卻一直有停車通知，有可能是在開車送貨才會如此，並持續累積停車費中。

後來宜蘭分署追車才發現，實際上在用車的是車張男住在基隆的配偶在開，20日下午書記官至配偶經營的餐廳店面扣車時，配偶一度還主張車雖然是她在用，但是欠費應該由其先生張男處理，但當發現車子將被拖吊時，張妻才趕緊辦理分期繳費，才免於被法拍。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，針對欠繳停車費等案件，將持續與基市府交通處等機關合作追查，積極執行。並呼籲民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知後，務必於繳納期限內自行繳清。

吳廣莉強調，如民眾有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理，以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚查封愛車、不動產等，得不償失。