迎畢業求職潮，JINS眼鏡連鎖品牌21日宣布今年七月起，全面調漲薪資。JINS台灣總經理邱明琪表示，為了保障員工的薪資優勢，維持品牌在人才市場的競爭力，七月起，JINS全體同仁不分職位全員加薪，特別是驗光師的薪資調幅高達12.5％。

邱明琪表示，目前全球各國都面臨嚴重的缺工問題，台灣也不例外，為了解決這個困境，留住珍貴人才，台灣服務業、零售業等產業紛紛啟動薪資調整計畫，而JINS為實現公司「Magnify Life」的理念、保障在職夥伴的薪資優勢，獎勵大家達成業績目標，從2024年7月開始，採取全公司不分職級的待遇調整措施。在這波調薪政策中，全體員工加薪3,000元，驗光生部分加薪4,000元（含驗光津貼），驗光師薪資一口氣增加5,000元（含驗光津貼），薪資漲幅高達12.5％。另外門市銷售人員薪資上看37,000元，亦居業界之冠。

JINS連續2年漲薪提升福利招募社會新鮮人，邱明琪指出，為所有夥伴們創造更理想友善的工作環境，是JINS一直以來的首要目標之一，JINS在2023年即調漲全體同仁薪資待遇，今年繼續調漲，未來更將持續依市場變化，和夥伴們的需求持續進行調整，保障全體員工的福祉。

尤其現在適逢畢業季，JINS宣布全面加薪，以更具競爭力的調薪機制，藉此擴大徵才吸引年輕世代的加入。調薪政策也獲得內部不少正面迴響，有同仁大讚JINS真的是幸福企業，加薪措施帶來很大的鼓勵，而且連續2年都調薪，幅度又很有感，工作起來更有動力；門市管理人員也直言，加薪能提高專業證照人員留任的意願，讓門市人力更加穩定，提升團隊凝聚力。