房價居高不下，對不少人來說買房是一輩子的大事，需要花時間謹慎考慮才能下定決心，但民眾實際看房後卻被代銷的話語給嚇到，驚呼「難道其他客人買房速度都很快，當天或一週內就決定嗎」，引起討論。

鄉民「NotGiveUp」今（21）日在PTT房屋板表示，近日看房前先找了很多相關知識，尤其針對沒經驗的消費者會有的行為進行了解，如衝動簽約等狀況，實際前往看房後發現需要跟家人討論，代銷卻直言「時間拖越慢越貴，買房就是要衝動」，並在討論後決定先付訂金，若未來無共識再退。

原PO提到，與家人討論後決定改看其他房子，代銷則積極挽留改推薦小坪數，自己也明確告知考慮換地點慢慢看中古屋，結果代銷又說「一直看只會更難買吧，最後不會買」，讓他忍不住懷疑「難道其他客人買房速度都很快，當天或一週內就決定嗎？我知道現在大家手上好幾間房，難道都是很短時間就決定嗎？」

不少人則指出，「新案慢慢看的話好的就被挑光了，中古才適合慢慢看，不定時可能有機會」、「買方市場才有時間慢慢看，現在好房型好地段都用搶的，今天40萬明天就41.5萬，怎麼等」、「我親戚買透天考慮一天，隔天下訂總價被+30萬」、「新手看兩次以上，中手一次下訂，高手不用看直接放10萬在房仲那（小訂）」。

雖然也有人認為「新手當然慢慢看，幾千萬的東西誰敢第一次就馬上決定」、「猶豫的話就慢慢看，表示你的信心還不夠」，不過更多人則強調現在房市太熱，只要一猶豫就會被別人搶走或是被加價，「慢慢看就是兩種可能，轉職悲憤魯空，不然就是花更多錢懊悔太慢上車」、「還在慢慢看勒，晚了就買不到了，不然就是一坪加5萬賣現在市場太熱了！快下訂吧！不要又被拋飛了」。