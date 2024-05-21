新北市淡水區中正東路二段上，一輛黑色轎車行駛到一半，駕駛感覺到車輛故障，急停路邊後車頭就起火燃燒，趕緊逃下車後報警，消防隊到達時，車頭引擎室明顯起火燃燒，立即佈水線灌救，火勢很快就撲滅，而這起火燒車事件並無人員傷亡。
據了解，駕駛當時開車就有發現車輛好像怪怪的，立即將車輛停靠路邊，沒想到車剛停好車頭就冒出火舌，嚇得立即逃下車報警，所幸消防隊就在附近，到場後立即射水灌救，至於詳細起火原因，還有待調查後才能釐清。
新北市淡水區中正東路二段上，一輛黑色轎車行駛到一半，駕駛感覺到車輛故障，急停路邊後車頭就起火燃燒，趕緊逃下車後報警，消防隊到達時，車頭引擎室明顯起火燃燒，立即佈水線灌救，火勢很快就撲滅，而這起火燒車事件並無人員傷亡。
據了解，駕駛當時開車就有發現車輛好像怪怪的，立即將車輛停靠路邊，沒想到車剛停好車頭就冒出火舌，嚇得立即逃下車報警，所幸消防隊就在附近，到場後立即射水灌救，至於詳細起火原因，還有待調查後才能釐清。
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