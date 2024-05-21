高雄市三民區吉林夜市驚傳有襲胸狼出沒，在高雄就讀大學的20歲潘姓女子，前往派出所報案稱於15日晚間8點45分遭男子騎車襲胸，警方經比對監視器畫面，今天下午逮到一名45歲陳姓男子，陳男供稱沒有襲胸，僅是碰到手臂，強調是「打招呼認錯人」。

根據潘女於社群軟體所述，當日前往吉林街夜市買東西時，有一名男子騎車經過身邊，經過一瞬間卻遭該名男子伸手摸到胸部，潘女當場被嚇傻來不及反應，該名男子甚至回頭比了個YA，才讓女大生驚覺遭襲胸。

潘女遭襲胸後，於16日傍晚前往派出所報案，因襲胸事件發生在15日晚間8點45分，屬於吉林夜市熱鬧時段人車鼎沸，加上潘女因受到驚嚇沒有記下男子特徵，僅知道是「白色機車」。

經多日調查，警方今天下午成功鎖定對象為陳男，並通知其到案說明，陳男坦承當天有動手「是認錯人」，否認有對潘女襲胸，僅有碰觸手臂打招呼。

因雙方說詞兜不攏，因此警方仍依違反性騷擾防治法，將陳男逮捕偵辦。

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