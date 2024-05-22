北京｜新能源車前四月零售額 年增28.2％ 03:442024/05/22 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據北京市統計局資料顯示，今年前四個月，北京生產汽車39.1萬輛，年增17.8％，其中生產新能源汽車數量年增三倍。統計局表示，今年以來，北京消費品市場持續恢復，前四個月，北京新能源汽車零售額年增28.2％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸發改委：超長期國債首批投資項目已做好準備 廣東斥資1.32兆元挺「低空客運航線」 大陸發改委：採用更多措施擴大新能源車產業發展 #統計局 #四個月 #生產 #新能源汽車 #北京 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中共今明環台軍演 王尚智喊「比想像中快」：不是警告而已 10:042024/05/23 政治 全球第3！中芯營收輾壓這台廠 陸官媒反應神了：真相超難受 05:002024/05/23 財經 北大「減肥神課」！ 他一學期減15公斤要訣曝：不能一直痛苦 12:112024/05/22 兩岸 陸軍演包圍台灣及外島 日本回應了 路透：台人無恐慌跡象 12:092024/05/23 國際 五月天忍半年獲清白 阿信演唱會上首掏心談「假唱風波」 11:032024/05/23 娛樂 NBA、MMA增溫 台塑、中石化營運加分 16:162024/05/20 財經 大陸軍演 陸委會籲理性克制、和我政府溝通對話 18:442024/05/23 兩岸 賴就職談話「讓華府鬆口氣」 美媒：展現可預測性 10:182024/05/21 國際 AI浪潮再發威 4月工業生產、製造業指數連二紅 18:122024/05/23 財經 大陸第2季經濟增速有撐 專家曝背後1隱憂 12:542024/05/21 財經 雷軍3年造車就打趴蘋果！陸電動車老大抖1理由：我錯了 05:002024/05/22 財經 甩掉去年連19黑陰影 4月工業生產雙位數增溫 17:382024/05/23 財經 台南紡織廠生產線缺工 留用資深移工晉升中階技術人力 14:112024/05/20 寶島 全聯小農直採專區暴風成長 邁向10億業績大關 小農化身廣告明星 20:002024/05/23 生活 F-35終於全速生產 但引擎交付緩慢 18:592024/05/20 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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