台北老爺酒店今年邁入40週年，年度重點計畫之一就是規劃Le Café咖啡廳自助餐檯的改裝，餐檯改裝以自然生態圈為設計理念發想，融合海洋、綠林與豐富的水岸生態，呈現海岸與山脈的色調與質感。因應餐廳新風貌，6月底前，主廚團隊推出「海之真味．和洋饗宴」主題料理，以多款東洋海鮮美饌及高檔食材，吸引饕客們在全新風貌的自助餐廳暢享精美佳餚。

Le Café咖啡廳經過約50天的重新改裝，4月底以嶄新風貌迎賓，記者採訪當天為周間午餐餐期，用餐客人不少，約有8成滿，熟齡客占多數。台北老爺行銷公關經理透露：「重新裝修後，4月26日正式開幕迄今，來客率約9成，不少老顧客在餐廳重新開業後，馬上就預約吃飯，節慶等周末餐期幾乎全滿。」記者現場直擊改裝後的Le Café咖啡廳，開箱餐廳新菜色與環境亮點。

亮點一、和洋主題新菜登場，湯咖哩、蒙古烤肉必吃：

「札幌湯咖哩」湯頭鮮甜清爽，搭配炸蔬菜一起享用，撲鼻的咖哩香氣令人彷佛瞬間來到扎幌。（圖／台北老爺酒店）

歡慶餐廳以全新風貌正式開幕，西餐主廚林繼正精心規劃「海之真味．和洋饗宴」百匯自助料理迎客。在餐廳整修期間，林主廚至日本福岡、北海道進行廚藝交流，帶回多道在地風味的東洋料理，包含鮭魚石狩鍋、海鮮起司鍋、鮮魚炸丸子及北海道湯咖哩、成吉思汗烤肉等特色佳餚，還有川味麥片蝦、乾鍋炒中卷、奶油黑椒蟹、明太子海鮮義大利麵等多國風味菜。

琳瑯滿目的豐盛佳餚中，主廚特別推薦來自北海道的幾道料理，像是札幌知名的「湯咖哩」，顧名思義就是可以喝的咖哩。主廚特製的洋蔥泥與高湯、綜合香料等依照繁複步驟，熬煮後加入秘製香料油與羅勒，最後再經過一個晚上的靜置，使洋蔥的香甜浸入咖哩湯底，香辣中帶有天然鮮甜清爽風味；食用時將素炸的茄子、馬鈴薯、南瓜等加入一起享用，食材配色鮮明，撲鼻的咖哩香氣令人彷佛瞬間來到扎幌。

北海道「鮮魚炸丸子」，一口咬下魚香撲鼻，鬆軟的口感老少咸宜。（圖／台北老爺酒店）

「鮮魚炸丸子」也是北海道常見料理，新鮮魚肉及馬鈴薯泥調味後，揉合成丸子形狀入鍋油炸，一口咬下，鮮魚滋味瀰漫舌尖，鬆軟的口感老少咸宜。「鮭魚石狩鍋」取用昆布與味噌製作湯底，加入鮭魚及大量蔬菜做成火鍋，湯頭清爽可口，加上鮭魚與蔬菜，很適合春夏季節交替品嚐，美味又營養。

「海之真味．和洋饗宴」可吃到北海道具代表性的鄉土料理「成吉思汗烤肉」， 香甜的羊肉吸引許多客人品嚐。（圖／台北老爺酒店）

另一道「成吉思汗烤肉」濃郁的香氣令人很難不注意到它的存在。主廚分享「成吉思汗烤肉」是北海道最具代表性的鄉土料理之一，雖然此料理以成吉思汗為名，但實際上與蒙古飲食並無直接關係，而是跟北海道為日本主要羊肉產地有關。主廚將新鮮羊肉片及大量洋蔥加入特調醬汁拌炒，吸附湯汁的羊肉少了腥羶味，多了香甜滋味，很適合搭配一旁的魚子蝦仁炒飯。

亮點二、新增現做港點蒸籠區，職人握壽司現點現做：

此外，餐檯設備新增「蒸籠區」，提供每天現做的豉汁鳳爪、燒賣、流沙包等港點，滿足愛吃港點的客人；日式美食區還有職人現場握壽司及製作日式手捲，現點現做，新鮮看得到。而Le Café咖啡廳內原本就擁有高人氣的爐烤牛肉、德國豬腳、生魚片、冷盤熱炒及現煎老爺招牌蘿蔔糕、現煮古早麵跟哈根達斯冰淇淋等，通通不缺席。新增菜色與原有的人氣美食，中西日式多國料理匯集，滿足饕客味蕾。

Le Café咖啡廳現切檯最受歡迎的爐烤牛肉、德國豬腳重磅回歸。（圖／台北老爺酒店）

亮點三、餐檯設計融和山海意象，雲朵桌面突顯視覺：

甜點區雲朵造型桌面搭配色彩繽紛的精緻甜品，桌面高低起伏的設計讓視覺感官更加昇華。（陳韻萍攝）

除了誘人的美食，餐廳環境的改裝也是重點，改裝後的餐廳入口以大理石花紋磚作為主視覺，搭配古銅色不鏽鋼設計，延伸到整個取餐區。一進門映入眼簾的是左手邊的甜點區，雲朵造型桌面搭配色彩繽紛的精緻甜品，桌面高低起伏的設計讓視覺感官更加昇華。甜點向來是台北老爺的強項，透過特殊造型的桌面，更加突顯甜點的繽紛視覺感。靠近牆面的沙拉海鮮飲料吧，圓弧造型採山與海的意象，搭配各區食材特性，呈現海與岩石的質感紋理。

沙拉海鮮飲料吧區的圓弧造型，採海岸與山脈的意象，搭配各區食材特性，呈現海與岩石的質感紋理。（圖／台北老爺酒店）

餐檯變化與改裝前不同之處在於熱食區新增石板加熱的設備，搭配岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍；並特別增加「蒸籠區」提供美味港點。餐廳沙發區則以山林的寧靜發想，座椅布面的設計呼應中山北路綠意盎然的樹景，加入樹梢、果實、青苔、溪流等的色彩及圖樣，讓客人能更舒適的用餐並感受到新設計氛圍的變化。