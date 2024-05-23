盧姓男子2018年擔任一名未滿14歲少女的寄養家庭父親，他竟趁對方熟睡時摸胸還拉她手碰觸他的性器，一審將盧男依對未滿14歲女子強制猥褻罪判處3年4月徒刑，台灣高等法院更一審考量他坦承犯行並成立調解，改判刑2年，緩刑3年。可上訴。

20歲女子在2006年5月5日起至2020年3月19日止，寄養在盧姓男子住處，由盧男擔任她寄養家庭之父親，盧男明知她在2018年之暑假期間為未滿18歲之少女，於該期間內某日晚上，見她在其住處之房間內處於熟睡而不能抗拒之狀態，竟基於乘機猥褻之犯意，親吻她嘴巴、撫摸她胸部，並拉她之手碰觸其性器。

台灣高等法院更一審斥責盧男為寄養家庭父親，卻為一己私慾，逾越界線，利用少女熟睡之際，對當時未滿14歲，身心尚未成熟之少女為猥褻犯行，嚴重破壞少女對周邊親近之人之信任感，使少女承受非其年齡所能承擔之創傷，所為實值非難。

更一審考量盧男犯後原先否認犯罪，惟在更一審審理中尚能坦承犯行，並與少女達成調解賠償損害之犯後態度等一切情狀，判量處有期徒刑2年。又因與少女達成調解且給付完畢，少女對被告請求緩刑部分表示同意，對盧男諭知緩刑3年。可上訴。