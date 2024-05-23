「2024台灣美食展」即將於8月2日至5日於台北世貿一館展開，交通部觀光署把展場分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「高屏」、「花東」、「金馬澎」7大區，並徵選美食影片，各區票選第1名均可獲5萬元獎金。

今年主題館將以「台玩味」為主軸，帶大家邊玩邊品味台灣。觀光署表示，為打響2024仲夏節系列活動的「台灣美食展」，呈現出台灣飲食文化底蘊與歷史脈絡的特色，歡迎大家品嚐特色美食。

透過8月2日的美食展活動，觀光署將徵選各區「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」影片，於美食展期間展示。徵選影片以2分鐘至5分鐘為限，內容需為2天1夜以上遊程，且包含百大經典小鎮遊程及1道台灣菜，各區票選前3名分別可獲5萬元、4萬元及3萬元獎金外，第1名菜色亦將於活動中由廚師現場手作教學，共21個大獎。

觀光署指出，影片徵選期間至6月10日止，並於6月17日展開為期2周的票選活動，活動詳情及簡章下載請洽可上官網（https://taiwanway.taiwan.net.tw）查詢，歡迎旅遊美食達人踴躍參加。