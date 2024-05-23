台東未滿12歲女童遭55歲宋姓白牌司機跟蹤騷擾長達2個月，甚至脫口「你好香喔，我好想把你吃掉」，女童母親得知後報警處理，案經檢察官提起公訴，宋男自白犯罪，台東地方法院依年人故意對兒童犯跟蹤騷擾罪，處拘役55天，可易科罰金。

判決書指出，宋男從事裝潢及白牌車載客，知悉女童經常至某公園遊玩後，從今年2月28日起至4月6日，多次在公園盯哨、守候，並觀察、監視女童行蹤，甚至對女童存有性幻想，向她說出「你好香喔，我好想把你吃掉」、「下次一起去吃飯」等性暗示言語。

女童發現宋男一直圍繞在周圍，28日當天就曾告知母親，直至上月6日近午時分，宋男出言性暗示，令她心生畏懼，立即通知母親。女童母親隨後報警處理，警方獲報到場，當場逮捕宋男。

台東地方法院法官認為，宋男身為成年人，未能謹守人際往來正當分際與未滿12歲女童互動，使她心生畏怖，影響日常生活，但審酌宋男無刑事前科紀錄，犯後坦承犯行、態度尚可，依年人故意對兒童犯跟蹤騷擾罪，判處拘55天，可易科罰金。全案可上訴。