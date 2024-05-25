據央視新聞報導，24日21時56分，浙江省嘉興市秀洲區王店鎮海王路78號住宅發生火災，直至當日22時28分明火被撲滅。經初步了解，起火物質為傢俱，過火面積約50平方公尺。目前，火災造成3人死亡，另有1人受傷，還在救治中。