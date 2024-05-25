浙江嘉興一民房發生火災 已釀成3死1傷 11:232024/05/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浙江嘉興一處民房24日引發火災目前釀3死1傷悲劇。（示意圖：Shutterstock／達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，24日21時56分，浙江省嘉興市秀洲區王店鎮海王路78號住宅發生火災，直至當日22時28分明火被撲滅。經初步了解，起火物質為傢俱，過火面積約50平方公尺。目前，火災造成3人死亡，另有1人受傷，還在救治中。 欣興蘆竹廠區遭祝融 損失金額無重大影響 台南知名火鍋店遭潑漆起火害3人傷 醋男遭羈押未禁見 台鐵31年大型砸道車起火 規畫再買7輛補不足 #起火 #平方公尺 #浙江嘉興 #3死1傷 #央視 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新莊住商大樓起火「濃煙狂竄」 險波及4樓長照機構 12:172024/05/22 社會 大陸央視強硬「反台獨」 侯佩岑、歐陽娜娜貼文：台灣將回歸祖國懷抱 18:002024/05/22 娛樂 竹東「中油資源莊冰店」火警 起火原因疑電器問題 16:572024/05/13 社會 台南建材工廠陷火海！延燒整夜超過11小時未滅 刺鼻濃煙竄天 09:132024/05/14 社會 台中暗夜惡火55歲父與11歲女兒 躲廁所雙亡！疑電線走火釀禍 08:352024/05/07 社會 凱擘機房火警！港湖信義有線電視、網路都斷了 用戶氣炸 18:222024/05/10 社會 嘉義3死1傷惡火 生日卻變忌日！母親慘死火場 15:132024/05/08 社會 新北高級社區傳火警！17樓「黑煙狂竄」 洗衣機整台被燒熔 16:292024/05/18 社會 「實戰流程演一遍給台灣看」 我前空軍參謀官揪出軍演關鍵字 15:562024/05/23 政治 有夠衰！老舊機車自燃起火 整排13輛機車全燒成骨架 09:062024/05/23 社會 台南建材鐵皮工廠暗夜大火 3000平方公尺廠房全陷火海 22:592024/05/13 社會 吸菸別手賤！台中男亂丟煙蒂釀空地大火 判決結果出爐 13:482024/05/15 社會 「無敵海景籃球場」曝光！《央視》開箱共軍新型遠洋補給艦 11:292024/05/14 軍事 國1楠梓段死亡車禍！轎車遭撞瞬間火燒車 25歲女駕駛變焦屍 11:252024/05/08 社會 汐止透天頂樓雜物突起火 黑煙狂竄嚇壞住戶 09:182024/05/08 社會 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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