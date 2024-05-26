Netflix 4月播出的迷你劇集《馴鹿寶貝》，因改編自理查蓋德（Richard Gadd）自身經歷，寫實劇情引起外界討論，其中被形容為「跟蹤狂」傾向的角色「瑪莎」也受到不少關注，她的原型是58歲的費歐娜哈維（Fiona Harvey），日前才揚言要向Netflix提告，近來似乎又有新進度。

費歐娜先前聲稱《馴鹿寶貝》中的瑪莎影射她本人，表示要對該劇的原創人理查及Netflix進行提告，控訴他們透過編造謊言獲利，且Netflix及其劇組事前並未與她聯繫，導致她因而名譽受損。

對此，根據《每日郵報》報導，費歐娜近期已聘請紐約一家律師事務所，且該事務所對付對手的手段絕不手軟，甚至該事務所已警告Netflix要記得保留證據，勢必將引起一場無可避免的法律戰，未來發展也備受矚目。

Fiona Harvey the Baby reindeer stalker is the gift that just keeps on giving. This story is like a damn about to burst and so relatable to so many. The era of stalkers, I believe, is finally going to get a light shone on it through a lenshttps://t.co/OoDZYl0114 — Avid Gardener (@AvidGardener8) May 20, 2024

然而，官司真的如費歐娜預期開打的話，不論對Netflix，還是聲稱出自個人經驗的男主角兼原創人理查來說，絕對都不是件好事。

事實上，《馴鹿寶貝》開播後，理查蓋德曾呼籲大家不要「肉搜」瑪莎的原型，但廣大網友基於好奇心，仍讓費歐娜迫於輿論壓力現身，事後還上節目受訪，指控該劇對自己有極大影響以及不實訊息，如今費歐娜真的出動訴訟戰，彷彿上演真真實實的續集。