儘管林書豪26日第四節尾聲被打到鼻血直流，但他仍然咬牙撐完剩餘時間，最後貢獻16分、5助攻、4籃板及4抄截，有了表弟公鹿球星米德頓場邊觀戰的曼尼高也拿17分、7籃板，新北國王終場90比86險勝地主福爾摩沙夢想家，也把季後賽首輪戰局扳成1平，接下來G3於28日移往新莊體育館進行。

打到最後4分37秒，林書豪抄截到麥卡洛的球，直接快攻上籃取分，幫助國王取得83比80領先，可是林書豪的鼻子遭到麥卡洛用手不小心「削」到，當場鼻血直流，鼻子也腫了起來，只能無奈退場休息，但他休息不到1分鐘，隨即重新回到場上。

接下來夢想家靠著麥卡洛、林俊吉6罰3中，縮小落後到兩分，奧帝最後1分46秒投進打板中距離，接著麥卡洛4罰中2，夢想家最後59秒追成85比87，接著林書豪兩罰俱中，麥卡洛最後27秒又是2罰中1，要不是麥卡洛末節罰球太爛(罰10中4)，夢想家早就超前了。

沒想到接下來林俊吉抄截成功，交給麥卡洛上籃，哨音卻沒有響起，也讓夢想家只能無奈把奧帝送上罰球線，結果他兩罰中1，比數變成90比86，時間僅剩4.5秒，夢想家幾乎提前宣告吞敗了。