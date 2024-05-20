王品集團旗下號稱最貴的鍋物品牌「旬嚐精緻鍋物」，去（2023）年8月開幕，以進攻頂級鍋物市場為目標，盼吸引28到45歲高端客上門，目標3年內要開12間店；然而現在卻傳出開業不到1年，疑似因與預期有落差，品牌決定暫時收手，對此王品集團未接未回；記者致電詢問店員，對方告知確實5月26日是最後收客日，27日起「暫時閉店」並調整定位，未來若有機會，會再找點重新營業。

旬嚐開幕時曾邀男星林柏宏站台，他更提到自己喜歡在火鍋裡加芋頭，並將芋頭煮很爛，掀起社群一片討論，然而有明星加持仍難敵閉店命運。據了解，旬嚐走高價路線，單人套餐最便宜的野蕈盛合也要880元，肉類則均超過1000元，想吃日本A5和牛的話，預算起碼要2900元以上；雙人海陸套餐至少3500元，4人套餐則為7000元。

就有民眾向本報透露，上周赴店用餐時，店員主動告知熄燈，規劃要改做集團另個品牌「藝奇和牛岩板燒日本料理」。Google評論也有網友留言喊：「拜託不要關！」更應證熄燈消息。記者致電詢問王品集團，相關人員未回應；旬嚐店員則主動表明，5月26日是最後收客日，27日就要執行閉店作業了，不過之後有機會的話，會另尋其他地點再重啟爐灶，感謝顧客的喜歡。

有感目前餐飲市場呈現M型化，王品集團當時看好高端客群市場，認為民眾越來越懂得花錢犒賞自己，因此有信心能夠擄獲消費者的心，現傳出停業也可見餐飲市場競爭相當激烈。