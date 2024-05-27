蔡力行表示，未來3~5年聯發科在旗艦晶片市占率將會一直在增加，針對運算會集中在投資、技術開發以及新產品，將會帶動聯發科長期新營收、新獲利，包括車用、ASIC(客製化晶片)、Arm Computing等領域，有信心未來3~5年會有很好的成長。

聯發科今日股東會改選第十屆董事(含獨立董事)，董事當選名單為蔡明介、蔡力行、陳冠州、孫振耀；獨立董事為吳重雨、張秉衡、林夏如、張耀文。

聯發科已經在去年股東會修訂公司章程，改為每半年配發股利，並授權董事會得於每半會計年度終了後，決議半年度盈餘分派現金股利，並報告股東會。以112年度股利配發來說，上半年已於今年1月31日每股配發現金股利24.6元，下半年度預計在7月31日配發每股現金股利30.4元。

聯發科今日股東會登場，股價搶搭股東會行情，跳空大漲，一度亮燈漲停、股價站上1310元，市值一舉突破2兆元大關。