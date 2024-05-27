美國演員強尼沃克特（Johnny Wactor），因為演出長壽肥皂劇《杏林春暖》（General Hospital），打開知名度。不過本月25日凌晨卻因為目睹偷車現場，結果遭到三名歹徒槍殺身亡，享年37歲。突如其來的噩耗，讓家人及粉絲都難以接受。

根據外媒《TMZ》報導，美國時間25日凌晨，強尼沃克特和另外一名同事在酒吧附近，看到3名男子在他車輛旁不停徘徊，行跡相當詭異。而後眼見對方將他的車輛頂起來時，沃克特以為是車子違停遭拖吊，便上前了解狀況，沒想到立刻被其中一名戴著面具的歹徒開槍射殺。雖然緊急送醫搶救，仍敵不過死神召喚，宣告不治。

強尼沃克特的母親受訪時，難過表示兒子只是上前詢問，並沒有做出反抗的舉動，卻慘遭毒手；目前待遺體完成驗屍手續後，將帶他回家鄉南卡羅萊納州安葬。警方調查後表示，當時三名竊賊應該正企圖偷走他的汽車零件「觸媒轉換器」，藉此獲取數百美元。目前3名歹徒仍在逃亡，洛杉磯警方全力追緝中。

強尼沃克特曾演出過美劇《犯罪心理》、《西伯利亞》等劇，而在《杏林春暖》飾演Brando Corbin一角，知名度火速攀升，長達近3年演出多達164集，是劇中不可或缺的要角。《杏林春暖》播出至今已1萬5000多集，不僅被封為美國史上最長壽肥皂劇，還被列入金氏世界紀錄。