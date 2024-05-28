最近網路流傳，有民眾接獲交通罰單，事後發現它是詐騙集團偽造，如果拿去超商繳費就會直接匯給詐騙集團，對此北市刑大闢謠，認為目前並未夷理類似案件，考量偽造罰單、郵寄及超商代收等成本，認為可行性不高，呼籲民眾不要過度解讀，有問題可隨時向警求助。

警方指出，詐團傾向利用釣魚簡訊，再聯結病毒網站，這樣犯罪成本低、觸及對象也較廣，之前就有詐團假冒監理所，以罰單未繳為由，發送海量簡訊，民眾如果連結進入，常會被騙個資或破財。

網傳有人收到假罰單，拿去超商繳錢，警方對這種行騙方式存疑，認為成本太高，民眾之所以能在超商繳納罰款，是因為政府機關與超商簽訂代收款契約，因此詐騙集團即使偽造繳費條碼，也無法透過超商收取款項，網傳收到「實體」紙本罰單的情形，屬詐騙可能性相對較低。

警方呼籲，對任何要求提供個人資料或付款的訊息，皆應保持高度警惕，不論是否以「官方」名義發送，此外不論網路或實體，都必須仔細閱讀繳款單的資訊，且養成向165查證的習慣，避免不必要的誤會與恐慌。