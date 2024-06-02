「全＋1社群電商」獨賣「黑醋醬海藻雞肉大沙拉」，團購價兩件310元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11推夏日蔬食新品包括「烤雞藜麥毛豆輕蔬餐盒」、自有品牌「天素地蔬」的「日式豆皮蕎麥風味冷麵」等。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11人氣品項「薯泥鮮蔬蛋沙拉」、「一日野菜-活力彩蔬」，60元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富攜營養師張馨云共同開發商品包括95元的「健身雞肉蛋白餐」。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart推薦福記「捏捏蛋沙拉」助攻夏日飲食控制。（摘自福記官網／朱世凱台北傳真）

炎夏穿上短袖衣褲就怕贅肉溢出，加上胃口縮水讓沙拉品項與輕食餐盒買氣增加，超商觀察，去年5月氣溫大於30°C時，沙拉銷售便成長1成且多是上班族購買，其中平日銷售量是假日的1倍以上，瞄準蔬食商品於夏季的銷售力提升，業者再推各式營養又富有飽足感的輕食餐盒，以清爽滋味度過夏日。

為方便外食族就近補充蔬果，7-11門市販售多達10款沙拉商品，其中熱賣款包括「薯泥鮮蔬蛋沙拉」等，標榜單盒蔬菜量多達100g（含）以上；新品則推薦「烤雞藜麥毛豆輕蔬餐盒」，透過香蒜調味的毛豆、藜麥、馬鈴薯取代精緻澱粉，BBQ風味烤雞腿排與黃金炒蛋提供優質蛋白質，再搭多款義式烤蔬菜，整份熱量約376大卡。

全家觀察，台日飲食文化相近，台灣夏季天氣悶熱，清爽解膩的日式料理亦是開胃首選，因此近期與日本定食餐廳「大戶屋」合作推5道新菜，包括門市開賣的「大口雞肉燴黑醋飯糰」，可嘗到繽紛彩蔬及炸雞丁，25日前搭御茶園冰釀麥萃麥茶、麥萃麥茶可省10元；店長LINE「全＋1社群電商」更獨賣「黑醋醬海藻雞肉大沙拉」，內含雞胸肉、雙色海藻、牛番茄、美生菜等多種配料，豪邁份量重達335g。

萊爾富日前攜營養師張馨云共同開發「健身雞肉蛋白餐」，主打鮮嫩雞胸與蒸煮雞腿排的雙主菜組合，再添加豆腐、花椰菜、紅蘿蔔等豐富配菜，光蛋白質的營養就高達35.1g，號稱可滿足成人每日建議1／3蛋白質攝取量。

OKmart推薦想當「纖女」的民眾可嘗試福記的「捏捏蛋沙拉」，內含整顆雞蛋及玉米、紅蘿蔔，吃之前可以趣味捏一捏，除了直接吃外，也能搭吐司等增加變化性。