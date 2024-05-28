國民黨立委陳玉珍指出， 昨晚民進黨政策會執行長王義川在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡。民眾黨黨團主任陳智菡表示，這番話讓人聽了毛骨悚然，王義川自爆民進黨把台灣變成警察國家，行動與個資都被黨看光光。

陳智菡說，王義川上節目自爆民進黨違法濫權，用手機訊號比對青鳥行動、519民眾黨集會參與者、2024大選選前之夜參與者年齡、身分、政黨傾向，一番話讓人民聽了毛骨悚然。

陳智菡表示，民進黨動用電信基地台，做政黨動員工具傳聞已久，只是多半「敢做不敢說」，沒想到如今王義川自爆，民進黨把台灣變成警察國家，行動與個資都被黨看光光。

陳智菡指出，王義川喜滋滋的說，民進黨經過基地台比對「青鳥活動」現場、519民眾黨519集會、再比對「2024總統大選造勢」民進黨支持者手機訊號，「意外發現」這幾天的立院外集會，多了許多民進黨「好久沒看過的」年輕面孔。

陳智菡質疑，為什麼民進黨可以用手機訊號監看人民行動？為什麼黨可以取得大數據比對分析？一場一場又一場，為什麼黨想怎麼看、就怎麼看，不管人民同不同意，不管人民知不知情，不管人民喜不喜歡。

陳智菡呼籲，反黑箱、反擴權、反偽君子真小人的青鳥們，勇敢站出來捍衛自己的權益，這些個資被看了多久不知道、誰能監控不知道，難保不會打包轉賣詐騙集團、非法份子，甚至放到習近平桌上。

陳智菡強調，請王義川不要想輕描淡寫，所謂的「大數據分析」不只監控人流，更比對年齡、性別、政黨傾向，是誰授權？請王義川、民進黨說清楚，誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控下人民行動之實？