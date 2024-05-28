屏東縣長治鄉前鄉長古佳川因涉貪汙案遭判刑並遞奪公權，因鄉長任期逾2年，將進行補選，民進黨籍長治鄉民代表邱娟佳27日晚間在臉書表態宣布參選。邱佳娟說，她在長治長大，最珍貴的青春歲月都在長治，擔任鄉代10年打下基礎，想擴大服務範圍，要為長治做更多。

邱佳娟表示，有人問她「只剩下2年為什麼還要選？」她想告訴大家，她在乎的不是任期長短，而是有限時間內能為長治做什麼，「這是我的決心，也是我的考驗。」

邱佳娟說，她是在長治長大的孩子，第一份工作、最珍貴青春歲月、記憶中的美好富足，都在長治萌芽和開花；擔任鄉代10年，協助提升鄉內自來水普及率、完善路平燈亮基礎建設、舉辦大小藝文講座和親子活動，過去10年的代表服務經驗，打下基礎，現在想擴大服務範圍，要為長治做更多。

邱佳娟坦言，有人說，長治這次的補選有點苦悶，也有人說，歷屆鄉長的卸任結局都非圓滿，大家都不太相信長治的政治了，「但，我不想放棄，10年來我一直在努力，我沒有放棄新政治的可能，我一直紮紮實實的耕耘著。」

邱佳娟說，2年拼4年，是她對自己的期許，也是對長治的承諾，她也跟大家保證，當選後絕不徇私舞弊，絕不貪圖私利。

5月26日剛當選民進黨全國黨代表的邱佳娟，今年38歲，曾經擔任前鄉長許玉秀的行政助理，已連任3屆鄉代，也曾是縣長周春米擔任立委時的特助，任民進黨屏縣黨部縣代表、執行委員各2屆。

民進黨屏東縣黨部指出，長治鄉長補選部分，截至目前黨內僅邱佳娟表態參選，後續由黨部依提名或徵召決定是否代表民進黨參選。

長治鄉長此次補選，目前表態參選者，有民進黨籍鄉民代表邱佳娟、無黨籍的陳琮賀等人；藍營部分，人選仍討論中。

屏縣選委會排定長治鄉長補選選務工作，6月8日至14日領表，12日至14日受理候選人登記，7月8日候選人號次抽籤，7月27日投票。