國會改革法案今三讀通過，民眾黨立委吳春城對此表示，民進黨先前揚言一定會走釋憲途徑，意圖要繼續阻撓；他要提醒民進黨，切勿因一黨之私，讓台灣的民主蒙塵。

吳春城今說，中華民國的歷史會永遠地紀錄下5月28日榮耀的這一天，因為在這一天，民眾黨與國民黨攜手推動並完成了國會改革的艱鉅工程，跨出台灣民主深化的重要一步。

民眾黨立委吳春城。（李奇叡攝）

吳春城說，但很遺憾的，民進黨也錯失了在推動國會改革歷史上一同光榮留名的機會，在走完國會改革最後一哩路時，民進黨依舊是不斷地抗爭、杯葛，讓台灣民主繼續往前走的每一步都顯得格外艱辛。

吳春城表示，台灣過去三十年推動的民主工程雖已見到部分成果，但還有許多進步的空間，最大的問題就是，某些政黨及政治領袖，為了自身的利益，竟是「高舉民主旗幟，卻不斷地做著反民主的事」。

吳春城呼籲，台灣要的是全世界所一致認同的真民主，不是政客透過操弄、洗腦的手段、營造出「理盲」式的假民主。

吳春城指出，在立法院終於完成三讀修法程序後，接下來就是落實面的問題，這當然也包括總統到國會做國情報告這部分。

他說，因民進黨揚言一定會走釋憲途徑，意圖要繼續阻撓抗爭下去。在此要提醒民進黨，切勿因一黨之私，讓台灣的民主蒙塵，別讓民主前輩的血汗白流，更不要讓剛上任的賴清德總統落入漠視憲法、極權總統甚至是皇權復辟的罵名。