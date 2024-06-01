1日凌晨1:10，花蓮地區發生規模5.5地震，震央位在花蓮縣府北北西方9.8公里處，即為秀林鄉陸地，深度13.1公里，為極淺層地震。最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中4級；新北、桃園、苗栗3級；台北、新竹、彰化、雲林、嘉義、台南2級；基隆、台東、高雄1級。

YouTube頻道「台灣地震監視」瞬間也湧入4萬網友：「新北晃1分鐘」、「宜蘭超大」、「桃園人，剛睡著就被嚇醒...」、「台南也很有感」、「瞬間晃了超大一下」、「搖得也太久」、「我怎麼覺得不只一次」、「全台只有屏東無感」。