6月1日凌晨1時10分花蓮秀林發生規模5.5有感地震，最大震度4級，許多民眾深夜睡夢中被嚇醒。中央氣象署表示，此為0403花蓮大地震的餘震，因在較安靜的凌晨發生，民眾感受搖晃大，未來一個月，不排除仍有規模5至5.5以上餘震。

今凌晨地震的震央位於花蓮縣秀林鄉，規模5.5，地震深度13.1公里，最大震度4級出現在花蓮秀林、花蓮市、南投合歡山、宜蘭縣澳花地區，另新北市新店、苗栗縣竹南、桃園市三光地區也有3級，超過半個台灣都有感，北部也感受到明顯搖晃，不少民眾半夜都被地震嚇醒。

中央氣象署地震測報中心科長甘志文說明，這起地震仍是0403花蓮大地震的餘震，因半夜背景較安靜，民眾會感覺搖晃更大，這起震央仍在0403的餘震序列中，並無特別異常的現象，目前氣象署觀測，0403餘震已有趨於平淡的趨勢。

甘志文說，未來一個月，不排除仍有規模5至5.5以上餘震發生，但呼籲民眾不必過度緊張，也要做好相關防災準備。

交通部公路局也提到，花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、台中市等地最大震度達4級以上，公路局中區及東區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將盡速公布資訊，提醒用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。