內政部反悔強推李西河！簡舒培嗆北市警局長案「要不到糖就哭」 蔣萬安反轟：你能接受？ @ChinaTimes

新任台北市警察局長人選爆出中央與地方不同調，內政部最終派李西河接任，台北市長蔣萬安屬意並向內政部推薦的警專校長方仰寧意外落馬。民進黨台北市議員簡舒培昨在質詢時大酸蔣萬安是「要糖的孩子」，蔣萬安也直接還原與內政部的溝通過程，「你提推薦名單，我來做最後圈選決定，而最後我圈選的人選你又反悔，未來在合作上誰敢相信你？」簡則搬法條強調本就是內政部遴選北市警察局長，蔣也不滿說，「那你直接派啊，不要給我兩個推薦人選讓我選一個。」

簡舒培昨在台北市議會質詢時，問及台北市警察局長人事的爭議。蔣萬安也還原與內政部的溝通過程，當時對於如何決定人選的方式是有共識，「你提推薦名單，我來做最後圈選決定，而最後我圈選的人選你又反悔，當時有承諾又答應的事情，現在反悔，未來在合作上誰敢相信你？」

簡舒培則酸說，首都市長不是要糖吃的孩子，如果不如你意就哭哭鬧鬧說人家擺道，這樣不好，指派台北市警察局長是內政部的職責，「市長用所謂的擺道，認為是中央故意找地方麻煩，我覺得這也不公道。」

蔣萬安也直言，這不是結果的問題，而是過程，如果只給一個人選那沒話說，但是給了兩個人選要他選一個，他確定人選卻又反悔，如果訂好的遊戲規則、決定好的方式，如果答應、承諾的事情可以反悔，「那未來在很多合作事項上，你答應的事情，我們敢相信嗎？」

對於簡舒培搬出法條稱依《警察局人員人事條例》規定，北市警察局長就是由內政部做遴選，但蔣萬安卻說內政部違背他的意思，蔣萬安也語帶不滿地回嗆：「那你就直接派啊、不需要給我推薦人選」，強調當時內政部給他兩個人選，由他決定最後人選，如果說要直接派，或是選一個屬意的但最後推翻，那要先講，「重點是過程中承諾的事情說到要做到、要有誠信。」

不過蔣萬安也表示，會出席李西河就任典禮，自己不是對人選有意見而是溝通過程，如果時間安排確定，為了台北市整體治安跟警政業務推動，任何人選都希望能全面推動警政業務。