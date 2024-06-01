國際知名封測大廠矽品精密於6月1日在大甲區松柏漁港北堤沙灘舉行矽手護海洋淨灘活動，近500名員工、親子參與。（矽品精密提供／張妍溱台中傳真）

國際知名封測大廠矽品精密於6月1日在大甲區松柏漁港北堤沙灘舉行矽手護海洋淨灘活動，近500名員工、親子參與，總計撿拾垃圾1600公斤，實踐環保愛地球行動。

矽品精密公司副總方慎德表示，保護海洋，可從淨灘開始，不僅能夠清理陸上的廢棄物，並有效防止廢棄物進一步擴散至海洋，減少對海洋生態的破壞。活動中提倡物品重複使用的觀念，矽品精密員工也積極踐行減塑理念，除自行攜帶環保水壺及重複使用撿拾的工具，另要求配合廠商不使用一次性塑料製品，從源頭減少海洋廢棄物的產生。

矽品精密公司指出，近500位同仁參與，攜手將廢棄物分類落實並妥善處理，此次活動總計撿拾廢棄物1600公斤，相當於1454位台中市民一日垃圾產生量。

矽品精密公司表示，淨灘活動與日月光投控集團旗下各子公司一同響應「日月光海洋日-守護海洋、永續希望」大規模環保行動，同步在台北、桃園、台中、高雄與澎湖各海域淨灘，讓保護海洋不再是一句口號，以實際行動清除海洋垃圾。

期望藉企業跨地合作為社會帶來正面影響，呼籲更多人關注海洋環境議題，為守護海洋注入了一股新能量。