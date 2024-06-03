桃園市1期稻作完成本田期供灌，北區水資源分署指出，連日降雨讓桃園石門、新竹寶山及寶二水庫系統持續入流，其中石門水庫蓄水率回升至7112萬噸，也是自今年3月22日以來重見7字頭。針對1期稻作抽穗期6月供水量將以3700萬噸進行管控，桃園及石門灌區6月起停止分區輪灌。

北水分署表示，石門水庫在今年梅雨季以來有數波降雨，對水庫水情具有效益，截至3日傍晚5點，水庫水位為225.08公尺，蓄水量為7112萬噸，蓄水率為34.7％。依目前石門水庫水量管控仍可維持穩定供水，其中公共給水管控每日105萬噸水量，因近期溫度降低及民眾與產業配合節水作為，實際平均供水量僅約每日75萬噸至80萬噸。

北水分署也說，與農田水利署桃園及石門管理處合作，仍以完成今年1期稻作供灌為目標，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，將以抽穗期6月供水量3700萬噸進行管控。農水署石門、桃園管理處也說，因水庫水位回升，桃竹農田灌區6月起停止分區輪灌，石門、桃園管理處6月農業供水各約1000多萬噸及2600多萬噸，1期稻作預計6月下旬完成抽穗，7月進入收割期。

另外，新竹地區寶山及寶二水庫系統，3日截至傍晚5點，蓄水量已上升至2372.1萬噸，蓄水率回升至65％，北水分署評估新竹地區後續各類供水也可供應無虞。