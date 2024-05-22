北台灣近日降雨，北區水資源分署統計，從20日至今天上午7時，石門水庫累計降雨19.4毫米，預估可增加270萬噸水量；新竹寶山與寶二水庫系統，降雨合計10毫米，預估可為2水庫增加約20噸水量。

北水分署表示，石門水庫今日7時水位為223.96公尺，蓄水量為6604萬噸，蓄水率已回升至32.2％，累計自5月20日迄今，淨蓄水量增加106萬噸，相水位也上升約27公分。寶山與寶二水庫系統今日7時蓄水量約2000萬噸，蓄水率已回升至54.8％，預期後續如有明顯降雨，蓄水量仍會上升。

依氣象資料分析顯示，近期仍可能有降雨，北水分署表示，目前仍以完成今年1期作供灌完成為目標，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，並已與農水署桃園及石門管理處策定抽穗期6月供水量為3700萬噸，且視近期降雨挹注情形及實際農作用水需求，採每周滾動檢討方式進行節水供灌，請農民安心。