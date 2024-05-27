台南市26日一整天下雨，主要降雨卻未在山區，台南市水利局表示，28日還有一波更強梅雨持續至6月初。水利署南區水資源分署認為，正值1期稻作結穗，平地降雨可省下灌溉用水，仍有幫助，台南水情燈號預估至11月前都不會改變。

根據中央氣象署資料，台南市28日晚間受西南風影響，將出現較明顯雨勢，鋒面之後北移，6月初再南移，再帶進一波降雨。

台南市26日整天陰雨綿綿，是進入梅雨季以來，難得全天降雨，這波梅雨將持續1周，主要下在平地，雖未山區水庫帶來明顯進帳，但正值一期稻作結穗期，平地降雨可節省農田灌溉用水，台南市水利局對今年水情樂觀。

相較於中北部已有桃園市、新竹縣市與台中市共4縣市已出現「水情提醒」的綠燈，水利署南區分署對南台灣水情樂觀，甚至預測台南市今年水情燈號到11月前都不會改變。

水利署南區水資源分署表示，曾文水庫26日至27日傍晚6時，曾文水庫進帳約116萬噸，南化水庫約76.4萬噸（含越域引水），預估降雨效應28日後較明顯。

台南市3大主要水庫，曾文水庫27日蓄水率2成6，烏山頭水庫7成4，2水庫合計蓄水率3成3，共計1億9300多萬噸水，還超過石門水庫滿庫水量。南化水庫蓄水率2成6，4月起已啟動甲仙攔河堰越域引水，雖川流量不多但穩定，預估豐水期可大量進帳。