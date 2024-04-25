鋒面帶來近3天降雨，挹注各地水庫，桃園市石門水庫截至今日上午預估可增加750萬噸水量，新竹寶山加寶二水庫也估可增加360萬噸。依照氣象資料顯示，這波降雨有延續多日趨勢，水利署北區水資源分署將視天候條件適當實施人工增雨，增加水庫集水區降雨機率。

北水分署指出，23日至今連3天降雨為石門與寶二系統帶來助益，截至今上午10時30分，石門水庫3天降雨合計39.9毫米，預估可為水庫增加750萬噸水量，寶山加寶二水庫3天降雨合計68.8毫米，預估可增加360萬噸水量。

石門水庫水位昨上升29公分，今又上升32公分，目前水位為219.95公尺，蓄水量昨上升88萬噸，今又上升97萬噸，目前蓄水量為5184萬噸，蓄水率已回升至約25％。

寶山加寶二水庫系統蓄水量昨上升48萬噸，今又上升31萬噸，目前蓄水量約1130萬噸，蓄水率已回升至30.96％。

北水分署表示，因平地也多有降雨，農田經雨水充分供應已滿足，故協商農水署石門及桃園管理處同意，4月25及26日水庫可節省不放水，以增加蓄水量。

此外，依氣象資料分析顯示，這波降雨有延續多日趨勢，北水分署將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水，並視天候條件適當機動實施人工增雨作業，以增加水庫集水區降雨機率。