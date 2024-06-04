銷售泰山八寶粥、仙草蜜的泰山集團詹家第三代成員，欽泰國際公司董事長詹舜淇，被控向14家銀行詐貸164億，造成銀行9.8億呆帳，2019年獲台北地院裁定1800萬元交保免押，但合議庭上月認為詹涉嫌重大，裁定須再加保600萬元，總計以2400萬元交保免押，合議庭並命他在8個月內接受電子腳環、居家讀取器監控，要求每晚9時30分起至11時止，用專用手機拍攝面部照傳送至科技設備監控中心定期報到，只要一旦未拍照打卡，將再行羈押。

北檢起訴指出，詹舜淇與妹妹詹雅琳自2012年從事電子零組件之三角貿易，與大陸北京巨龍公司假交易，並向14家銀行申請外銷貸款。詹將360萬美元匯至龔姓女友美國帳戶，收購加州某飯店。另詹氏兄妹自2013年11月起，與大陸華勝天成公司假交易向銀行借貸，藉此完成資金循環周轉。

總計欽泰自2013年向14家銀行借貸794筆、金額台幣164億3000多萬，至2016年12月銀行呆帳9億8500多萬。北檢2019年6月起訴詹氏兄妹，北院7月17日裁定交保1800萬，並限制出境、出海及住居。

但合議庭審理認為，詹舜淇涉嫌重大，有羈押必要性，今年5月24日要求他再提出600萬元保證金，並接受科技設備監控，但詹一度覓保無著，合議庭裁定羈押。最近詹籌足600萬元， 具狀聲請具保停押。

合議庭認為，詹舜淇犯罪嫌疑重大，且自述有海外資產，子女均在國外，過去有頻繁出入境情形，有事實可認有逃亡之虞，審酌詹及妹妹2人被訴詐欺銀行金額高達約5億4778萬美元，2人雖稱有與銀行進行協商，但僅償還本金共計841萬7000美元，迄今償還比例僅約千分之15，尚有高額債務，有日後民事追償之風險，仍有羈押原因。

合議庭認為，詹舜淇原本的1800萬元交保金已不足以擔保，因此命他再提出600萬元保證金後，停止羈押，並限制住居，且於停止羈押之日起至8個月內，接受電子腳環、居家讀取器之科技設備監控。

合議庭要求詹舜淇要在每日晚間9時30分起至11時止，持用專用手機拍攝自己面部照片，並同步傳送至科技設備監控中心，定期報到。詹一旦違反規定，將再執行羈押。