國泰世華銀行承接金控永續藍圖，規劃「氣候」、「健康」、「培力」三大主軸，近年規劃多項綠色作為，往永續企業目標邁進；為響應「世界環境日」，國泰世華將持續擴大綠色營運措施，延續與各外部單位合作，6月12日將攜手國際知名環境揭露組織CDP以及國內權威機構金屬工業中心舉辦「國泰世華ESG論壇」，與企業夥伴分享如何淨零轉型、邁向永續。

今年世界環境日主軸為「修復土地，對抗沙漠化和乾旱」，國泰世華分享自身在綠色營運上的努力，不僅為我國首家簽署赤道原則及責任投資原則的銀行，2022年亦率國內金融業之先響應RE100，同時積極設定SBT目標、盤點碳排放，去年更攜手CDP，成為亞洲第一家商業銀行計畫的參與者。

國泰世華亦對內推動節電、節水、淨山、淨灘，以及永續管理師培育等計畫，透過產品、行動、教育等面向，攜手員工、客戶等關係人共同友善地球，為延緩極端氣候盡一份心力。

國泰世華自2017年起每年舉辦分行節電減碳競賽；2019年起提撥部分節約之電費，贊助社福團體更換LED節能燈具，使節能效益向外延伸至社會公益；2023年再擴大將總行單位納入競賽，參與員工人數共約6031人，年度融入碳定價概念之節電減碳競賽共節電約54萬1854度，換算減碳量約268公噸CO2e。

為提高能源使用效率及強化內部行為改變，國泰世華已於2023年底依再生能源使用成本訂定「內部碳定價」，於行內節電競賽戰報中呈現碳排放成本，並於今年初公告實施「內部碳費」分階段收取方式，規劃自明年起對行內單位開始收取碳費，將碳排放成本具象化融入營運成本。

節水推動方面，2023年起導入ISO46001水資源效率管理系統，並透過加裝水龍頭節水器、加強漏水巡檢與修復、主要用水大樓裝設空調用水塔補水表、每月監控全行用水情形與不定期發送宣導EDM等各項節水方案，致力使營運用水節約最大化。

為深化員工對永續轉型之認識，期許同仁能將ESG思維實踐於工作中，國泰世華今年首次攜手「台灣永續能源基金會」辦理「永續金融管理師認證專班」，藉由系統性的教育訓練強化同仁的永續知能，獲同仁踴躍響應。

這次報名學員共來自行內涵蓋如後勤支援、產品業務、廣告行銷等38個不同單位，匯集各領域的專業人才，同時亦有多位高階主管參與，顯示全員投入永續的決心。

一名參與課程的江經理表示：「因為從事對外溝通的工作，所以常會需要了解最新的ESG資訊，透過培訓課程，增進對相關指標的了解，不僅能提升從事相關工作的效率，也幫助自身可以由更多元的角度，反思如何將永續的思維納入日常工作中」。

除了營運端的努力，國泰世華也把永續理念向下扎根，在員工淨灘與淨山的行程中，除了邀請供應商共同響應，亦規劃適合親子共同參與的內容，安排如海洋科技博物館、生態園區等環境教育行程，每年活動公告一出，報名即秒殺，全行員工皆積極發揮自身的影響力，為打造更好的環境一同努力。