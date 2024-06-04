台南一名男阿伯去年在雜貨店，趁女店員顧店時，以偷襲式、短暫性用手碰觸女店員臀部1次，讓女店員感到不舒服，阿伯不但不承認，事後更沒有道歉，女店員事後提告，台南地院依犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役20日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，被告於112年6月2日13時許，在臺南市麻豆區某雜貨店，趁甲女在雜貨店顧店不及抗拒之際，自甲女右後方，以手碰觸甲女之臀部1次，在客觀上屬偷襲式、短暫性、足使甲女感受到不舒服之不當觸摸，應屬性騷擾行為無訛，且因被告係刻意為前述觸摸行為，有性騷擾之意圖甚明。

法官審酌，被告已屆高齡，且自身已婚育有子女，猶不知尊重他人身體權益，僅為滿足一己慾念，竟乘甲女於店內整理物品不及抗拒之際，觸摸甲女臀部1次，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成甲女驚嚇、受辱之感，所為實不足取，斟酌被告於警詢時否認犯行，直至審理時方坦承犯行，依犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役20日，可易科罰金。可上訴。

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