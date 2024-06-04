金門縣警察局保安警察隊驚傳員警涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪，且已遭該局自檢移送福建金門地方檢察署偵辦。縣警局稍早發出聲明表示，對於員警違法違紀案件，該局均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，全力配合司法調查。

金門縣警局說明，所屬保安警察隊張姓員警於今(2024)年3月間接獲銀行來電，稱其名下所有之帳戶，陸續匯入多筆匯款，因有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線諮詢並報案後，遭列為警示帳戶。張員稱並未將帳號及金融卡交予他人使用，係接獲金融機構通知帳戶遭列警示帳戶後方知遭盜用，亦不知金融卡於何時遺失遭到冒用，否認有涉案之情事。

金門縣警局表示，惟案經被害人提出詐欺告訴，該局仍將張員依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌，主動報請福建金門地方檢察署偵辦，有關張員行政責任及相關人員考核監督不周責任，俟後續偵審結果再行擬議。