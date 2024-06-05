陳駿彥表示，世豐近年來透過一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持優異產品品質與穩定交期，並持續深化智慧管理及人才管理面向，逐步帶領集團朝向高值化發展有成，除創造集團旗下長尺寸、烤漆等高值化螺絲產品創造良好銷售表現，且整體生產交期已由120天縮短至90天，並可滿足旗下客戶多樣客製螺絲產品訂單需求，更挹注世豐營運表現自2017年營收10.87億元、EPS1.20元，成長至2023年營收23.24億元、EPS達5.12元，呈現倍增態勢。

世豐在實踐高值化的過程中，透過SAP ERP做為核心系統，有效連結供應商平台、自動倉儲、AGV物流、MES等多樣周邊系統，以確保信息的流暢和準確，達到內部資訊共享效益及整合，實現供應商管理、客戶服務、訂單交期和生產管理等有效管理。

不僅如此，世豐提供多元且完善員工福利培養和吸引具備專業知識和技能的人才，包括已實施第三年員工持股信託、舉辦自行車社團及趣味競賽等團康活動、照顧員工身心靈健康、培養多技能主管比例攀升至近5成、打造自動化串接雙製程節省員工搬運力及降低受傷機率等，皆有效達到留才及增強員工對公司的向心力與凝聚力，助力世豐持續朝向企業永續經營發展。

世豐5日也公布5月合併營收達2.13億元，受惠外銷客戶拉貨力道穩定成長，挹注5月營收呈現月增0.28％、年增24.51％表現。展望2024年，世豐仍看好美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，加上旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多元螺絲產品線，挹注客戶下單力道穩定成長態勢，且世豐旗下越南廠具有出口至歐洲零關稅優勢，並積極複製台灣各廠區數位化生產、客戶與供應商輔助系統等導入越南新廠，皆有助於持續帶領集團朝向高值化、智慧化、彈性化邁進，隨著正式訂單有機會於第二季下旬陸續進行出貨，有助於為集團創造營運正向發展、奠定良好螺絲產業地位。