國立傳統藝術中心精心策辦「2024台灣戲曲藝術節」壓軸大戲—旗艦製作《兩生花劫》，6月7日至9日即將在戲曲中心大表演廳隆重上演。本劇由薪傳歌仔戲劇團製作，特邀知名詩人導演鴻鴻改編德國劇作家萊辛啟蒙時代名劇《艾米莉亞・嘉樂蒂》，將情節背景轉換為明末清初的江南與台灣，展現亂世中的兩岸關係與台灣民風，呼應現今台灣對「轉型正義」的思考，也為這齣西方悲劇增添東方哲思及當代意涵，拓展原劇視野。

首次執導歌仔戲的鴻鴻指出，《艾米莉亞．嘉樂蒂》原劇角色鮮明、情節環環相扣，其中被威權迫害的女權、父權之下的女性思想更是戲曲中常見的題材，十分適合改編為歌仔戲劇本。《兩生花劫》將刺激觀眾反思性別與階級權力的關係，並探討受害者如何面對創傷後遺症──要追究、要原諒、要逃躲、還是要面對？企盼能成為這個MeToo時代的最佳證言。

劇作更巧妙結合鳳甲美術館所授權的「望月」與「上山虎下山獅」兩幅刺繡，以能在同一繡品中呈現正反兩面截然不同圖像，寓意劇中主人翁雪娘的雙面人生。舞台設計宛如魔幻空間，呼應雙面繡翻轉概念，加上布匹流動騰挪，巧妙交織成樑柱或簾幕、海洋或街道，取法刺繡的尺幅千里，將現實詩意地縮放，折射出人物內在情感，必將一新耳目。

《兩生花劫》由薪傳當家小旦張孟逸與帥氣小生江亭瑩領銜主演，廖玉琪、古翊汎、劉冠良、王台玲等青壯世代實力派演員同樣擔綱重任。全劇以歌仔戲曲調為主，加入原住民歌謠，並扣合情節安排演員以月琴說唱串接；上下半場時間相差二十年，地點由江南遷徙至台灣，親王變成說唱乞兒、名妓變成商行闆娘、千金變成漁婦，角色生命際遇變化激烈。《兩生花劫》將在6月7日至9日於台灣戲曲中心大表演廳演出。