勞動部職安署職業安全衛生組組長張國明表示，今年度將實施230場高溫勞檢，依近年高氣溫戶外作業勞動檢查結果顯示，仍有約13％事業單位未落實降低作業場所溫度、約9％未確實提供陰涼休息場所。

張國明說明，若現場設置降溫場所有困難，應設置遮陽及降溫設施，如遮陽網，或提供風扇、水霧等，或於鄰近處所搭設遮陽傘、帳篷等作為簡易休息場所或利用鄰近建築物陰涼處、

另外，以營造工地為例，休息場所應防止陽光直射，並足以容納作業勞工休息；若以貨櫃屋、組合屋等作為休息場所，內部應設置冷氣。

張國明提醒，高氣溫戶外作業除落實設置遮陽、降溫設施、設備外，雇主也應做好相關配套管理措施，包括調整作業時間、勞工健康管理、熱適應措施、教育訓練及緊急應變機制等。

張國明補充，勞動部職安署官網的高氣溫作業危害預防專區可提供相關宣導資訊，呼籲雇主務必特別留意高氣溫環境引起的危害風險，採取因應措施，以確保炎夏作業安全與健康。