勞動力發展署署長蔡孟良指出，受到疫情影響，上一次台菲勞工會議已中斷近5年，此次會議輪由菲方主辦，台方代表包括勞動部、農業部漁業署、我駐菲律賓代表處出席，為雙方新任部長在疫後的首次雙邊會議，象徵兩國勞工合作關係的全新開始。另外，台菲勞工合作備忘錄（MOU）即將到期，雙方都有意願展延，除先就此次會議達成的共識積極規劃並推動外，後續也將尋求簽署機會。

何佩珊表示，雙方針對更新直接聘僱瞭解備忘錄、擴大直接聘僱專案選工對象、延攬留用中階技術人才，菲國移工在台工作已有15.3萬餘人，多從事製造業或家庭看護工，累積工作經驗及技術能力，深受我國雇主肯定，台菲應合作培訓菲國移工提升華語及工作技能，鼓勵雇主留用優秀移工轉任中階技術工作。

何佩珊也在會議中向菲方透露，未來將進行一系列外國人力政策鬆綁，最近已放寬僑外生從事白領專技工作名額限制，並即將開放僑外生從事旅宿工作，未來將推動修法給予僑外生個人工作許可，希望未來可以留用更多優秀的菲國留學生。

依據雙方會議共識，針對移工異常中途解約，將共同研議高風險異常管控機制，加強辨識及查處非法媒介菲國勞工赴第三國疑似人口販運案件。台菲雙方同意盡速更新「直聘計畫了解備忘錄」條文，菲方同意擴大直聘專案選工業別，納入機構看護工作。雙方共同推動移工用久留才方案，菲方協助我國雇主聯繫延攬曾受聘但已返回菲律賓的移工轉任中階技術工作。

為加強逃逸移工管控，菲方同意外國仲介公司應負擔追蹤海外移工赴台工作後狀況的義務，並提供海外移工保險及救助基金等急難救助機制運作資訊給與台方參考。

另外，台菲雙方將繼續透過工作會議，繼續討論解決勞動契約工資切結書雙方法規及驗證內容落差，菲方將研究法令修正，強化禁止菲國貸款及第三方機構在海外移工收取貸款，以保障移工權益。最後，受雇於台灣遠洋漁船的菲國船員訓練、受雇紀錄、仲介管理等，台方漁業署與菲方移工部將續行討論建立機制。