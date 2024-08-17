台南市新市區中山路一家製藥工廠17日中午12時22分傳出意外，廠內3名員工及1名外包人員在清洗器具時，不被80度熱水燙傷，4人分別受不同程度燙傷。消防局獲報後緊急到場將傷者送醫，所幸皆意識清醒，詳細發生原因，仍待釐清。

消防局指出，4名傷者均送永康奇美醫院救護，分別為51歲郭姓男子，會陰部雙大腿10％二度燒燙傷； 47歲邱姓男子左小腿1％二度燒燙傷，右手擦傷；38歲黃姓男子右手5％二度燒傷，胸口一度燒燙傷；30歲李姓男子，身上些微玻璃割傷傷口，無明顯傷燙傷。