婦人遭拉離軌道後幸無大礙，後續交由鐵路警察釐清在軌道上原因。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

台鐵高雄車站今天上午10點，月台清潔人員發現第一月台鐵軌，竟有婦人手持一袋香蕉在鐵軌上行走，月台進站指示燈已亮起，立即通報站方讓即將進站的區間車停下並拉起落軌婦人，鐵路警察說尚待釐清婦人走上鐵軌原因。

高雄車站第一月台今天上午10點，南下開往潮州的3147次區間車即將進站，月台警示燈已亮起之際，月台清潔人員驚訝發現軌道上竟有一名婦人手持一袋香蕉在軌道上行走，疑似不慎落軌，緊急通報站務人員讓列車緊急停車，並前往將落軌婦人拉出。

婦人遭拉離軌道後，所幸身上沒有大礙，台鐵說明，該名婦人已交由鐵路警方偵辦，沒有造成列車重大延誤，呼籲旅客應依規定搭車。

鐵路警方則說，目前尚透過監視器釐清婦人在鐵軌上行走原因，若有違反鐵路法第57條第二項及第70條規定之「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內」情事，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，如影響鐵路行車安全情節重大者，可加重處5萬元以上10萬元以下罰鍰。