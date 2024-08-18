大陸籍「三無快艇」今年2月14日因闖金門禁限制海域逃避海巡人員追逐而翻覆釀成2死，2名生還漁民返陸後指控海巡撞翻船隻，導致兩岸關係緊張升溫。事後巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛因涉過失致死罪，遭移送金門地檢署偵辦，全案16日偵結，金門地檢署認為2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。對此，前立委郭正亮17日就表示，「金門檢察署、陸委會、海巡署這樣處理，我覺得可能會演伸出未來的後果，問題還沒結束」，引發討論。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，「金門上次跟泉州台辦有達成一個備忘錄，只是沒對外公開，我認為這事情可能會有兩個發展，第一個是不是中國大陸會公佈那個備忘錄，你是不是有對人家做承諾？還有另外一個可能更嚴重，就是中國大陸會不會另外開刑事法庭？那這就更嚴重，就是缺席審判，他也可以做出判決，就是傳喚不到，做出判決然後通緝，這樣就比較嚴重」。

郭正亮提到，「我們去執法，秘錄器、影片都沒有，而且都沒有行政責任，而且明明就違反海巡單位的SOP，我講白了這是海巡署自己管理的問題」，郭正亮認為，「中國大陸當初寫的備忘錄，一定有把要真相、要咎責寫在裡面，我們這邊一定是跟人家簽了字，但為了面子所以備忘錄沒有公布」。

郭正亮最後也斷言，「你這個金門檢察署、陸委會、海巡署這樣處理，我覺得可能會演伸出未來的後果，問題還沒結束」。