馬英九基金會執行長蕭旭岑七月下旬剛率領「大九學堂」學生團訪問重慶，本周將再率團訪問廣東、上海。蕭旭岑表示，儘管賴清德政府對陸港澳祭出「橙色」旅遊警戒，並動員許多民間側翼「勸說」台灣民眾不要赴陸，賴清德總統更使用近乎「恐嚇」方式要求宮廟不要赴大陸交流，但實際上兩岸民間交流仍熱絡進行。

隨團輔導老師、中國文化大學新聞系教授莊伯仲表示，8月21至25日將帶領學生前往潮汕，透過茶葉、刺繡、瓷器、木雕等非遺項目，進一步了解當地文化。

蕭旭岑表示，賴清德政府的策略是要「閉鎖兩岸」，但這對兩岸未來、台灣安全極端不利，因此馬英九基金會將全力推動民間交流，尤其是兩岸年輕人之間的交流，透過開放心胸、坦誠交流、認識彼此，消弭綠營政客築起的高牆，為兩岸留下一線生機。

蕭旭岑批評，賴政府與部分政客、媒體人不斷運用「認知作戰」手法，營造所謂的「開戰」情緒，例如正在籌拍的電視劇集「零日攻擊」，「在內部製造敵人」的內宣作戰，完全背離台灣利益，也不了解台灣多數年輕人渴望認識大陸、認識世界的熱情。

蕭旭岑舉例，他帶著「大九學堂」重慶行，許多學子告訴他，重慶和他們心中想像的完全不一樣，尤其是重慶的城市風貌，有同學還當場驚呼：「重慶完全不會輸給紐約！」賴政府刻意閉鎖大陸的資訊，阻擋不了台灣青年到大陸參訪的熱潮，因為台灣年輕人有更開放的視野。

蕭旭岑表示，幾次大陸參訪下來的經驗，發現兩岸學子交流熱絡，一點都沒有綠營炒作的劍拔弩張感。學生在參訪時也發現，隨著大陸實施144小時過境免簽政策適用口岸增至37個，前往大陸旅遊觀光的西方人也愈來愈多，他們發布的旅遊短影音在網路上流量很高，顯示西方民眾對中國大陸濃厚的好奇心。

蕭旭岑強調，兩岸之間本來就存在制度上的差異，這是大家無需否認的事實，但這並不是製造兩岸對立的藉口。其實正因為如此，反而更需要深化交流、需要兩岸坦誠相待、才能促進雙方相互理解，馬英九基金會將扮演兩岸之間青年人的橋樑，全力走出綠營炮製恐怖的另一條和平大道。