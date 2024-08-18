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國軍本月20日即將在九鵬基地進行為期多日的「海空精準彈藥射擊」操演，海空軍各型飛彈幾乎全數現身。甚至未曝光過的連「劍翔」反輻射自殺無人機、天弓三型防空飛彈、雄二E巡弋飛彈，都有機會亮相。但一艘大陸電偵艦「天權星號」，卻恰巧出沒在宜蘭烏石鼻外海「由北往南」疾行往難，疑似為了蒐集本次操演的各項電子參數，我方正密切監控中。

「天權星號」屬於大陸815型電子偵察船，排水量為6000噸，上甲板配置多個巨大的球形天線罩以及大量天線，接受來自各方向的信號，而船上相關電子設備能夠監視彈道導彈，同時具備戰術偵察與戰略偵察能力，可對相關戰區進行特定電偵，並引導作戰。

較敏感的是，若我方主動雷達導引的精準飛彈開啟雷達後，電磁頻譜參數可能會遭到截收。因此天權星號的出現，恐會成為影響20日的演習的最大變數。

根據國軍發布的「射擊通報」，國軍8月20日至月底，將從恆春半島以東、綠島及蘭嶼以西海域，以及綠島以南、蘭嶼以北，並自恆春半島向東延伸140公里處海域進行實彈射擊演訓，空域管制達「無限高」。

尤其今年度操演，國防部特別列出「對地長程反制武器」，遭猜測又能是尚未曝光操演過的雄二E巡弋飛彈以及「萬劍彈」、「劍翔自殺無人機」。

天權星號是今天上午被發現出沒在宜蘭烏石鼻東面33海浬處，由北往南快速地往疾駛，疑似趕往九鵬基地外海。目前海軍以及海巡都密切關注該艦的動向，已防止在飛彈射擊時進行任何形式的干擾。