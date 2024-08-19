印度｜SEBI推永續經營的證券化債券工具 06:112024/08/19 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度證券交易委員會（SEBI）提出一個號稱永續經營的證券化債券工具的概念，藉相關新投資產品，在印度證券市場裡擴大一個永續經營的金融框架，讓環保債券發行商透過社會責任債券、永續債券和永續發展連結債券來籌資。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度｜追蹤野生象群APP 緩解衝突 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 櫃買新董座簡立忠：全力扶植中小企業、發展永續債券 #永續經營 #SEBI #證券化 #債券 #印度 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《其他電》鴻海首秀環境管理手冊 零廢證書地圖全揭露 15:082024/08/16 財經 《國際金融》興登堡指控SEBI主席參與投資 阿達尼股價下滑 14:582024/08/12 財經 印度輕型坦克「佐拉瓦」亮相！擬部署在中印高海拔邊界 10:342024/08/12 兩岸 《鋼鐵股》中鋼H1獲利大增6.3倍 9月盤價估持平 14:292024/08/13 財經 《電週邊》友通參加印度自動化展 秀在地化AI解決方案 15:582024/08/19 財經 押注聯準會緩步降息 摩根大通增持新興市場債券 11:172024/08/19 財經 珠寶店遭持槍搶劫！ 超猛老闆持木棍以一敵四成功擊退 20:052024/08/15 社會 印度不要看！神秘國度「僅派14人」出戰奧運 勇奪2銀4銅 21:292024/08/12 體育 《科技》印度完成註冊 幣安全球第19個監管里程碑達陣 11:482024/08/16 財經 《國際產業》印度緊急下令 召回蘋果反壟斷調查報告 17:392024/08/13 財經 美債殖利率暴跌 外銀估短期盤整 20:432024/08/12 財經 「獅鷲」-E戰機保證年產25架 只為搶它大單 13:022024/08/12 軍事 《基金》台灣核備境外印度股票基金 富坦規模居冠 08:382024/08/15 財經 富士康為何回歸河南？郭正亮揭貓膩：這2國「供電不穩」 09:302024/08/13 財經 新南向專業人才占比增至55.1％ 攬才大戰年底鎖定印度 11:002024/08/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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