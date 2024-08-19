印度證券交易委員會（SEBI）提出一個號稱永續經營的證券化債券工具的概念，藉相關新投資產品，在印度證券市場裡擴大一個永續經營的金融框架，讓環保債券發行商透過社會責任債券、永續債券和永續發展連結債券來籌資。