高雄市長陳其邁昨日偕同高雄市議會議長康裕成，率領各界首長慰訪陸軍8軍團指揮部，代表市民向國軍官兵表達誠摯的感謝和敬意。（記者孫建屏攝）

「凱米」颱風日前過境，造成高雄市嚴重災情，國軍第4作戰區緊急出動官兵支援各地救災，在軍民同心下，災區環境及民眾生活迅速復原。為感謝駐軍將士的全力協助，高雄市長陳其邁在秋節前夕偕同高雄市議會議長康裕成，率領市府局處、商業會、進出口公會及婦女會等各界首長慰訪陸軍8軍團指揮部，代表市民表達誠摯的感謝和敬意。

「我在桃源區等看完民眾撤離後，就返回市府，可是支援的官兵弟兄姊妹仍留守在當地，充分體現軍愛民的精神，令人相當感動。」陳其邁在致詞時，細數此次颱風期間國軍在防救災工作上的辛勞，不論是偏遠山區土石流紅色警戒區的預防性撤離、市區淹水大樓協助抽水，或是登革熱及災後防疫消毒，官兵認真、不畏付出的身影，都讓人印象深刻。

陳其邁稱許此次颱風過後，因為有國軍的協助，災後復原能迅速完成，並強調，軍團所屬駐軍官兵大部分家住在高雄，家人在地方上生活、工作，因此，市府將盡力協助和服務，讓執行戰備訓練、保家衛國的弟兄姊妹們無後顧之憂，最後也再次向每位官兵表達謝忱。

8軍團指揮官呂中將強調，國軍為戰而訓，戮力執行戰訓整備工作，感謝陳其邁市長及地方首長平日對駐軍的支持和鼓勵，作國軍最堅強的後盾，讓官兵能全心全力投入保國衛民的職責，並期盼各界繼續秉持愛護國軍熱情，支持國防事務，共同為守護家園貢獻心力。