大陸成都民眾日前發現多顆太陽懸空，不論是照片還是影片都拍得相當清楚，直擊民眾們興奮地喊「真的很幸運」，相關內容也在網路上引起討論，其中一段影片被發現最多可同時觀測到7顆太陽，專家表示，其實這是一種被稱為幻日的大氣光學現象，當光線穿越大氣中的冰晶，經過折射或反射後出現的景象。

成都一名王姓女子分享，18日傍晚在醫院11樓發現窗外竟然有許多顆太陽，急忙拿出手機把這幕奇景拍下來，其他人也從各自的角度拍下照片、影片，在網路上引起討論，還有更多人分享從不同地點拍攝到的狀況，證明多顆太陽並非玻璃反射導致，而是真的懸在高空上。

專家表示，其實這是一種被稱為幻日的大氣光學現象，當光線穿越大氣中的冰晶，經過折射或反射後出現的景象，高屏地區、台東曾出現的「日暈」也是相同狀況，不過幻日出現地機率更低。

相關影片、照片在網路上引起討論，大陸網友紛紛喊「所以后羿射日的傳說有可能是真的」、「現在后羿在哪？快來人呀」、「有一個特別亮，其他看起來透透的」、「現代科學解釋古老傳說的證據」、「七顆太陽，天氣這麼熱的原因抓到了，哈哈」。